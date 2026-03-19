フリーでオープンなコーデックの開発を目指すAlliance for Open Media(AOMedia)は、次世代の動画圧縮規格「AV2」の仕様ドラフトを公開しています。公開に先立って、AOMediaに参加するGoogleやVideoLANがTHXの協力を得て消費者向けノートパソコンを用いたリアルタイムデコーディングの実演を行い、ネイティブアプリケーションとブラウザベースのストリーミングの両方でAV2の再生が可能であることを示しました。AOMedia: Reflections