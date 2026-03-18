今夜は低気圧に向かって暖気が流れ込むので、ここ数日に比べると気温があまり下がりません。19日（木）の最低気温は関東から西で10℃以上の所が多く、朝のしっとりとした空気に、意識せずとも春を感じることかと思います。ただ、明け方まにかけては、太平洋側で雨脚の強まる所があり、雨や風の音で目が覚めてしまうかもしれません。19日（木）日中は、関東や東海で一段と気温が上がります。最高気温は静岡で24℃（5月下旬並み）、