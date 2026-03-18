ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交等罪などに問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第２回公判が１７日、東京地裁で行われた。検察側は斉藤被告の犯行を立証しようと、事件の舞台となったバラエティー番組関係者に接触していた。斉藤被告は２０２４年７月３０日、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で２０代女性Ａさんの胸を触るなど計３回、わいせつ行為をしたとされる。斉藤被告もＡさん