XGIMIの人気プロジェクター「Elfinシリーズ」から、利用シーンに合わせて選べるモデルが登場した。LED光源を採用したエントリーモデル「Elfin Flip Plus」が3月17日に発売。3色レーザー光源を搭載した上位モデル「Elfin Flip Laser」と、シリーズ最上位モデルとなる4K対応モデル「Elfin Flip 4K」が4月中旬に発売する。●150°回転ジンバル構造を全モデルに搭載3モデル共通の大きな特徴が、150°回転するジンバル一体型構造。