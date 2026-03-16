WBC史上最速で敗退した侍ジャパンに韓国メディアも驚きを隠せない様子だ。『OSEN』が「“対戦表特恵”日本、決勝までフリーパスではなかったのか…ベネズエラに衝撃の敗北、初の8強脱落エンディング」と題して報じている。【写真】大谷も目撃！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式日本がベネズエラに足をすくわれ、史上初めて準決勝進出を逃した。井端弘和監督率いる日本は3月15日（日本時間）、ローンデポ・パークで行われたWBC
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