月曜日は午前中を中心に、関東や日本海側で雲が広がりやすくなりますが、日中は晴れる所が多いでしょう。九州は雲の多い空模様となりそうです。それでも広い範囲で空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。日中の気温は平年並みか少し高く、関東から西で15℃以上となる見込みです。ただ、朝は日曜日より冷える所が多く、西日本を中心にこの時季としても低い所があるでしょう。一日の気温差が大きくなる所もありそうで