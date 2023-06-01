ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、侍ジャパンの一員として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している山本由伸投手（27）が先発予定の準々決勝・ベネズエラ戦後も侍ジャパンに同行することを明かした。LAタイムズのジャック・ビタ記者が自身のXに投稿した。指揮官は12日には一度、山本について「ベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と発言したと複数の米メディア