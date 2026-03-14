高市首相は１４日、神奈川県横須賀市の防衛大学校の卒業式で訓示し、国家安全保障戦略など安保３文書の年内の改定について「あらゆる選択肢を排除せず検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組む」と強調した。首相は、中国や北朝鮮を念頭に「核・ミサイル能力の強化、急激な軍備増強や威圧による一方的な現状変更の試みが、一層顕著になっている」と指摘。各国の軍隊がドローンや人工知能（ＡＩ）の活用を進めていることなどを踏