3月のこの時季は、新生活が始まる前に、冬にため込んだものを「整え直す」チャンス。年度替わりは環境が変わるタイミングで、ついていくだけでも大変なもの。だからこそ、大きな目標を立てるより、まずは小さな身の回りのことから見直してみませんか。今回は、忙しい毎日でもできる「ちょっと見直すだけ」の工夫を、整理収納アドバイザーのまなぷうさんに教えてもらいました。1：今の自分に似合う、「グッとくる服」を選別春の訪れ