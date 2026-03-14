3月のこの時季は、新生活が始まる前に、冬にため込んだものを「整え直す」チャンス。年度替わりは環境が変わるタイミングで、ついていくだけでも大変なもの。だからこそ、大きな目標を立てるより、まずは小さな身の回りのことから見直してみませんか。今回は、忙しい毎日でもできる「ちょっと見直すだけ」の工夫を、整理収納アドバイザーのまなぷうさんに教えてもらいました。

1：今の自分に似合う、「グッとくる服」を選別

春の訪れとともに気になるのが衣替え。でも、全部出して完璧に入れ替えようとすると、それだけで疲れてしまいます。わが家でやっていることは、服を前に「今、着たい？」と自分に問いかけること。判断は3秒で十分です。

【写真】台所は在庫を見える化

なんとなく残している服や、「高かったから」「まだ着られるから」と取ってある服はありませんか。大切なのは、“今の自分”に似合うかどうか。体型や好み、ライフスタイルは少しずつ変化しています。今の暮らしに合わない服を手放すと、クローゼットに余白が生まれ、朝の服選びもぐっとラクになります。

子どもの洋服は、サイズアウトしたら見直し。新しく買ったら、その枚数を手放す。服を循環させることです。

春は軽やかな色や素材に目が向く季節。お気に入りだけが並ぶクローゼットは、それだけで気持ちを明るくしてくれます。

2：冷蔵庫とパントリーの「在庫を見える化」する

春は一度、冷蔵庫やパントリーのを中身を見直す絶好の機会です。

まずは冷蔵庫。調味料の賞味期限はきれていませんか。同じドレッシングが2本入っていませんか。奥の方で忘れられている食材はないでしょうか。いったん中身を全部出して、棚をさっとふくだけでも気持ちがリセットされます。

パントリーも同様に、在庫を「見える化」することが大切。わが家の収納方法は、上からパッと見えるようにすることを心がけます。

新生活で出費が増えがちな春だからこそ、台所の見直しは「家計の土台づくり」にもなります。

3：なんとなく続けてる「通信費」や「サブスク」を見直す

春は契約更新やプラン変更のタイミングが重なる季節。家計簿をつけていなくても、一度「固定費」を眺めてみるのが大事だと思います。

動画や音楽のサブスクリプション、最近きちんと使っていますか。スマートフォンの料金プランは、今の使い方に合っていますか。加入したまま内容を確認していない保険はありませんか。

難しい計算や専門的な知識がなくても、「今も必要かどうか」を考えることが大切だと感じています。

固定費は一度見直せば、その効果が毎月続きます。家計をがんばってきりつめるよりも、仕組みを整えるほうがずっとラク。春は、そんな静かな見直しにもぴったりの季節だと思います。

4：新生活を前に、自分の「やりたいこと」の棚おろしも

暮らしを整えるうえで、忘れがちなのが自分の気持ちです。家族の予定や仕事を優先していると、自分の「やりたい」は後回しになりがち。春は、その思いを書き出してみるのもおすすめです。

大きな目標でなくても大丈夫。私が行なっているのは、一週間でひとつ自分の好きなことをして、「自分時間」をつくること。

小さな願いで十分です。言葉にすることで、意識が向き、行動につながると思います。

暮らしの見直しは、ものやお金だけでなく、時間や気持ちにも目を向けることが大切。自分を大切にする選択が、毎日を心地よくしてくれます。

今あるものを整え直し、4月からも気持ちいいスタートを

3月は「新しく始める」よりも、“今あるものを整え直す”季節。完璧にやろうとしなくて大丈夫です。ひとつだけでも見直せば、暮らしはちゃんと軽くなります。

クローゼット、冷蔵庫、固定費、そして自分の気持ち。どれも特別な準備はいりません。ほんの少し立ち止まって見直すだけで、日々の選択が変わっていきます。

あなたは、この春どこから整えますか。