今日という日は、私たちサッカーファンにとって、そして一人の人として大切な日なので、呟かせてください。



詳細は伏せさせていただければと思いますが、

私は先日、心肺蘇生法を執り行う機会がありました。



一緒に助けようとしてくれた方。

携帯の裏にはマリノスのステッカー。…