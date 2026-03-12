新しい環境で気をはることが多い春は、心身ともに消耗しがち。そんな気疲れを優しく癒やす「ジャガイモと鶏のバタポン炒め」の薬膳レシピを、国際中医薬膳師の榎本美沙さんに教えてもらいました。身近な食材でエネルギーをチャージして、内側から体を整えましょう。春の不調「気疲れ」に効く食材は？新生活が始まる春はストレスも多く、体も心も消耗しがち。気を補う食材で癒やしましょう。【イラスト】ジャガイモは「気疲れ」解消