新しい環境で気をはることが多い春は、心身ともに消耗しがち。そんな気疲れを優しく癒やす「ジャガイモと鶏のバタポン炒め」の薬膳レシピを、国際中医薬膳師の榎本美沙さんに教えてもらいました。身近な食材でエネルギーをチャージして、内側から体を整えましょう。

春の不調「気疲れ」に効く食材は？

新生活が始まる春はストレスも多く、体も心も消耗しがち。気を補う食材で癒やしましょう。

【イラスト】ジャガイモは「気疲れ」解消におすすめ

バターのコクとポン酢しょうゆの酸味がベストマッチ！

バターのコクとポン酢しょうゆのさっぱりが融合。ついつい箸がのびるおいしさです。

●ジャガイモと鶏のバタポン炒め

【材料（4人分）】

ジャガイモ 3個（300g）

鶏モモ肉 大1枚（400g）

タマネギ 1／2個

塩 ひとつまみ

コショウ 少し

バター 20g

ポン酢しょうゆ 大さじ3



●つくり方

（1）ジャガイモは皮をむき、ひと口大に切る。水にくぐらせて濡れたまま耐熱皿にのせる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で4分加熱する。

（2）タマネギは縦に薄切り、鶏肉はひと口大に切り、塩、コショウをまぶす。

（3）大きめのフライパンにバターを中火で熱し、（2）の鶏肉を皮目を下にして入れ、3〜4分焼く。上下を返し、（1）、（2）のタマネギを加えて3〜4分炒める。ポン酢しょうゆを加えてさっと炒め合わせる。

［1人分284kcal］

●レシピのポイント

ジャガイモは電子レンジで加熱しておくことで時短になり、中までしっかり火が入る。

※ 掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください

※ 電子レンジの加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wの場合は1.2倍を、700Wの場合は0.8倍を目安に加熱してください。また、必ず専用の耐熱容器を使用してください

※ 電子レンジで加熱をするときに、突然沸騰する（＝突沸現象）可能性があり、やけどの恐れがありますので十分ご注意ください。液体やとろみのあるものは加熱時間を控えめにし、加熱しすぎた場合は時間をおいてから取り出してください