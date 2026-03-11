大災害においては被災者のトイレの確保は命に関わる切実な問題だ東日本大震災から15年、そして能登半島地震から2年――。節目を迎えるたびに「復興」の文字が躍るが、被災地の最前線で今もなお、語るに堪えない記憶として刻まれているものがある。「トイレ」だ。【写真】東日本大震災直後の避難所「あの臭いだけは一生忘れられません。人間の尊厳が、音を立てて崩れていくようでした」そう語るのは、東日本大震災当時、福島県南相