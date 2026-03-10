ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。大谷翔平ドジャース）は今大会初めてスタメンを外れた。しかしイニング間にはキャッチボール。少年にボールを手渡す“神対応”もあった。米実況席でも話題になった。大谷はチェコ戦でスタメンを外れたが、イニング間にキャッチボールした時の様子を米