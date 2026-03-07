進学や進級、新生活の準備が始まる3月。家計の整理をして、「意外とお金がない…」と感じた人もいるのではないでしょうか？その出費の小さな一因となっているのは、毎年元旦に用意している「お年玉」かもしれません。ESSEonlineが読者264人に実施したアンケートからは、渡す金額に悩む声のほか、少数ながらキャッシュレスを活用するなど、令和ならではのお年玉事情が見えてきました。この時季にこそ知っておきたい最新の「お年玉