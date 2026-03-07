「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）2位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）3位LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）4位LAVIE Tab T8T0855/KAS（NEC）5位11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）6位LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）7位