3月6日、TVアニメ「鎧真伝サムライトルーパー」の公式Xは、3月3日に放送されたアニメのオープニング映像が、本来放送されるべき映像に差し代わっていなかったとしてお詫びを投稿しました。本来であれば批判が集まりがちな放送トラブルですが、この一件が思わぬ形で古参ファンの心をくすぐり、ネット上で話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■第9話のオープニング映像が差し変わらず公式の