シリーズ累計販売本数5800万本を超える、株式会社カプコンの対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」。同作の新作実写映画の邦題が「ストリートファイター／ザ・ムービー」に決定し、2026年10月16日に全世界同時公開されることが発表されました。さらに、公開日決定にあわせて17体に及ぶ日本版キャラクターポスターが一挙解禁されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ガイルやザンギエフも！