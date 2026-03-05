株式会社マッグガーデンが発行する漫画雑誌「月刊コミックガーデン」が、今号となる2026年4月号をもって休刊することが、公式Xおよび公式サイトにて発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■コミック出版の構造変革や流通環境の変化が背景に月刊コミックガーデン編集長兼株式会社マッグガーデン代表取締役会長である保坂嘉弘氏の署名で出された「『月刊コミックガーデン』休刊のお知らせ」によると