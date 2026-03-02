2月、徳島市が突如、中止の可能性を示唆した鉄道高架事業。一方で、報告を受けた県は事業継続の意向を示すなど、今後の方向性が注目されています。これまで、まちづくり構想の核とされてきた計画の行方はどうなるのでしょうか。改めて「鉄道高架事業」とは何なのかを整理します。 （徳島市都市建設部・久米健仁 部長）「あらゆる観点からということでございますので、事業中止も含めた形での検証を行わなければならないとは思っ