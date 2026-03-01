3月5日に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、出場選手のレベルが歴代最高になると期待されている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式昨季メジャー両リーグMVPの大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）とアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）、サイ・ヤング賞受賞者のタリク・スクーバル（デトロイト・タイガース）とポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）