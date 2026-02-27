Image: Google AI画像生成はGoogleの独壇場な感じが。2026年2月27日、Googleが新しい画像生成AI「Nano Banana 2」をリリースしました。本日からGeminiアプリなどから利用できるようになるとしています（反映に時間差がある可能性があります）。Nano Bananaシリーズは評判が高い画像生成AIで、その最新版であるNano Banana 2は「世界の知識」を活用できるのが最大の特徴です。要はより正確な