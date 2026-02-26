3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。15時過ぎに選手で最後にグラウンドに姿を現すと、チームメートが次々にあいさつに。日本ハム時代の同僚の近藤と談笑しながら、ウオーミングアップした。24日にキャンプを行っていた米国から帰国した大谷はこの日、チャーター機で名古屋入り。その足で宿舎ではなく午後2時40分ごろに球場入りした。