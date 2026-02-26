去年生まれた赤ちゃんの数が10年連続で減少し、過去最少となりました。厚生労働省の人口動態統計によりますと、2025年の1年間に生まれた赤ちゃんの数・出生数は、速報値で前の年より1万5179人減って、70万5809人でした。出生数の減少は10年連続で、統計を開始した1899年以降過去最少となりました。一方、出生数の減少幅は、前の年がマイナス5％だったのに対し、去年はマイナス2.1％と緩やかになっていて、結婚件数が50万5656組と前