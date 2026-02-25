国連総会の緊急特別会合＝24日（国連提供）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は24日、ロシアのウクライナ侵攻から4年に際し緊急特別会合を開き、ロシアとウクライナの双方に即時停戦を求める決議案を日本や英仏独など107カ国の賛成で採択した。ウクライナが提出し、ロシア非難を抑えて多くの賛同を得ることを狙ったが、米国は棄権し、米欧の足並みの乱れが露呈した。ロシアや北朝鮮は反対した。米国は「進行中の（停戦