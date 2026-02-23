ワークマンで人気の商品を手に入れるのは、まさに至難の業。何店舗めぐっても「在庫なし」に、肩を落とした経験があるのは筆者だけではないはずです。とくに爆発的人気の「リカバリーウェア」はその筆頭。昨年の新製品発表会でも増産が発表されたものの、結果はわずか20日で完売。想定を遥かに超えるスピードで底をつき、皮肉にも「品切れのワークマン」という印象を強めてしまいました。しかし、2026年のワークマンは本気度が違い