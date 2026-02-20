３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて宮崎強化合宿中の侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が２０日、ドジャースで通訳として大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）をサポートするＷ・アイアトン氏をアナリストとして招集することを明かした。ド軍では編成部に所属しデータを扱う仕事にも従事。指揮官は「メインはデータ班に入ってやってもらいたい」と“起用法”を思い描いた。「１、２年前か