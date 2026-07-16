アメリカ中央軍は、イランに対し5日連続で攻撃をしたと発表しました。アメリカ中央軍は15日、ホルムズ海峡周辺の島にある防衛システムや巡航ミサイルの貯蔵・発射施設を攻撃したとSNSで発表しました。アメリカ軍によるイランへの攻撃は5日連続です。また、トランプ大統領はイランに対し、交渉に応じるよう改めて圧力をかけました。アメリカトランプ大統領「（Q.橋の爆撃までに期限を設けますか）期限を区切るのは好きではないが