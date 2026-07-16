7月6日、金融界に激震が走った。大阪市に本社を置くクレジットカード決済代行大手の「全東信」（郄山萬保社長）が突然、大阪地裁に破産を申請し、手続きの開始決定を受けたのだ。同社の申立書によると、負債総額は約1152億円に上る。「全東信の主力事業は、飲食店や夜間業種を対象とした『クレジットカード売上の早期入金サービス』。通常はカード会社を通じ、店の口座に売上金が振り込まれるまで1カ月近くのタイムラグが