2月15日までの1週間、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者数は1095人と、前の週より171人増えました。県内には引き続き「インフルエンザ警報」が継続中です。県によりますと、2月15日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、前の週より171人多い1095人でした。1医療機関あたりの平均は33.18人で、県内全域に「インフルエンザ警報」が継続中です。14歳以下の感染者が全体の約7