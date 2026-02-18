長引く物価高騰対策に役立ててもらおうと、県養鶏協会が2月18日、支援を必要とする施設や世帯に県産の卵を贈りました。徳島市で行われた贈呈式では、県養鶏協会の出口隆久会長から、NPO法人フードバンクとくしまの清田麻利子理事長に目録が手渡されました。県養鶏協会では、物価高騰が長引いていることから、生活に支援が必要な世帯や施設に卵を贈っていて、今回で4回目になります。18日は、フードバンクとくしまを通