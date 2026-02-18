2月19日(木)21:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・松澤明美さん「大宮花伝」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの2人が集合し『栃木SC＆大宮番記者が語る！J2・J3百年構想リーグ序盤戦レビュー』などについて語るLIVE配信を行います。