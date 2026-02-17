競争の激しいプロスポーツの世界、アスリートたちは、活躍の場を求めて日本各地を転々としています。そんな中、現役引退後もクラブに残り、徳島で第二の人生をスタートさせた男性の想いに迫りました。 （徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）「自分としては現役を続けたい気持ちと、いろんな迷いがあって」「これからの人生の中でも一番自分にとって今、熱量が傾けられる選択肢が、ヴォルティスで働くこと