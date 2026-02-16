大人肌の心強い味方として注目を集めるシートマスク。せっかくなら効果を最大限に引き出したいですよね。そこで、美容のプロ・小西さやかさん（日本化粧品検定協会代表理事）に、「シートマスクの基本ルール」を教えてもらいました。使うタイミングや途中でシートが浮くときの対処法などを紹介します。シートマスクは40代以降こそ取り入れたいスキンケア「40代以降になると肌の角層は分厚くなり、うるおいが浸透しにくくなります」