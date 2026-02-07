米移民・関税執行局（ICE）や税関・国境警備局（CBP）の現役・元職員と名乗る人々が、匿名フォーラムで声を上げている。強制的な派遣や準備不足の運用など、移民取り締まりの現場での深刻な混乱が浮かび上がってきた。