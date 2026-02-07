米国のトランプ大統領は５日、一部処方薬を政府公認の割引価格で案内するウェブサイト「ＴｒｕｍｐＲｘ．ｇｏｖ」を開設したと発表した。先進国でも割高とされる米国の薬価を引き下げ、１１月の中間選挙で物価高騰対策の一環としてアピールする狙いがある。ファイザーやイーライリリーなど製薬大手の処方薬を安値で提供するクーポンをこのサイトに掲載しており、消費者が薬局などで購入する仕組みだ。例えば、ノボノルディスク