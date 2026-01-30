タレント梅沢富美男（75）が30日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。衆院選で各党が訴える消費税減税や廃止の議論に不満を漏らした。今回の衆院選では税率や実施時期、期間などの違いはあれど、与野党の多くが消費税減税、廃止を公約として打ち出している。梅沢は「言ってもしょうがないんでしょうけど、『これが実施されるんだったらそれは来年です』って言ってるわけですよね」と話すと、続けて「