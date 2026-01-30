初期症状は風邪に似ているものの、感染すると致死率が推定40〜75％という「ニパウイルス」。WHOが「流行を引き起こす可能性がある」として警戒しています。流行している地域を訪れないことが大事ですが、対策や今後の見通しを専門家に聞きました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「致死率40％超『ニパウイルス』日本では？」をテーマに解説します。■インドで2人感染…近隣国が水際対策忽滑谷こころアナウンサー「まだ聞き慣れ