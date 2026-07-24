ベネズエラで6月24日に発生したマグニチュード7.2と7.5の2度の地震で、死者はこれまでに5390人以上にのぼっています。1か月が経過した本日、現地で支援活動を行っているジャパン・プラットフォームがオンラインで会見を開きましたJPF樋口博昭 事務局次長「瓦礫の総量が120万トン。倒壊した家屋・ビルの撤去作業がようやく始まっている。その作業の中で、瓦礫の中からご遺体が発見されている」大地震が発生した先月24日以来