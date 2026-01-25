2024年2月、セクシー女優デビューした川越にこさん。前編では八丈島育ちである川越さんがなぜ出身地を公表したのか、その理由についてお伝えしました。後編では、「料理人」としてかなりのエリートコースを歩んでいたというデビュー前について、そしてなぜセクシー女優に転身したのかについて聞きました。◆1年目でメインキッチン＆全社員のなかからMVPに――川越さんは、セクシー女優としてデビューする前に料理人として就職して