強い寒気の影響で北海道の占冠村と陸別町とでは、きょう、マイナス28.1℃を観測し、今シーズンの全国最低気温を更新しました。マイナス22.7℃まで冷え込んだ北見では、厳しい寒さに困惑する市民も…。北見市民「（髪の毛、凍ってますね）ここらへん、息でバリバリになって。メガネが曇って、全然前が見えなくて外しました」札幌も今シーズン最低のマイナス10.9℃まで冷え込むなど、北海道は広い範囲で真冬日となりました。