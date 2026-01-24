【ニューヨーク共同】米西部カリフォルニア州のニューサム知事は23日、トランプ政権が世界保健機関（WHO）からの脱退が完了したと発表したことを受け、WHOの国際的な感染症対策のネットワーク「GOARN」に独自に参加すると表明した。ニューサム氏によると、全米の州でこのネットワークに参加するのは初めて。ニューサム氏は「WHO脱退は州民と米国民全員に損害を与える無謀な決定だ。われわれは国際的なパートナーシップを育み