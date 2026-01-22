2021年に亡くなった占い師・細木数子さんの波乱の人生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の配信開始日が、4月27日に決定した。1月21日、Netflixが明らかにした。細木さんを演じるのは戸田恵梨香で、占い師として人気テレビタレントになった姿のほか、若き日なども描かれる。そうしたなか、Xでは、細木さんが激怒したテレビ番組の再現を望む声が聞かれている。《もはや伝説となったレイザーラモンHG vs 細木数子をリア