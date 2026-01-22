2021年に亡くなった占い師・細木数子さんの波乱の人生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の配信開始日が、4月27日に決定した。1月21日、Netflixが明らかにした。

細木さんを演じるのは戸田恵梨香で、占い師として人気テレビタレントになった姿のほか、若き日なども描かれる。そうしたなか、Xでは、細木さんが激怒したテレビ番組の再現を望む声が聞かれている。

《もはや伝説となったレイザーラモンHG vs 細木数子をリアルタイムで見れた俺は幸せ。NETFLIXではぜひ再現して欲しい》

《細木数子vsレイザーラモンHGはTVバラエティの最高傑作》

《ネトフリの細木数子ドラマ、もしレイザーラモンHGとの対決シーン無いなら今からでも追加した方がいい》

この伝説のシーンは、2005年に放送された細木さんの冠番組『ズバリ言うわよ！』（TBS系）から生まれた。当時 “ハードゲイ” キャラでブレークしていたお笑い芸人・レイザーラモンHGが出演するも、細木さんの怒りを買ってしまったのだ。

「HGさんが、細木さんを前にいつものテンションで向き合うも、細木さんは『こんな慇懃無礼な人は見ない。これは芸と言わない』とバッサリ。HGさんが、くじけず “腰振り芸” を披露すると『気持ち悪い』『無礼な態度はやめなさい』と激しい怒りをあらわにしたのです。

現在、この場面の切り抜き動画がXで拡散されています。当時もまさに “放送事故級” のトラブルとして大騒動になりました」（放送作家）

かなりの修羅場だったのは間違いないが、HG本人が2024年2月2日深夜に放送されたラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送系）にゲスト出演し、裏事情を語っている。

「HGさんによれば、事前の打ち合わせではディレクターから『ガンガンいっちゃってください』と伝えられていたものの、現場の空気はまったく違ったものになってしまったそう。スタッフから『（細木さんに）謝ってください』とカンペを出されるも、HGさんは勘違いし、細木さんに謝罪を要求、さらに怒らせてしまいます。

HGさんは収録後、素顔で細木さんへ謝罪へ向かうと、『かわいい顔をしてるじゃないの』と言われ、雪解けムードで終わったようです」（同）

細木さんは、人気タレントとして数々の著名人、芸能人との絡みもあるだけに、『地獄に堕ちるわよ』ではさまざまな名シーンが登場することだろう。