ファイターズに６年ぶりに復帰した有原航平投手の入団会見が１月１３日に開かれました。有原投手の新庄監督の印象はー（有原航平投手）「また（ファイターズで）プレーできるのは本当に嬉しいですし、優勝に向かって早くプレーしたい。ワクワクした気持ちです」６年ぶりにファイターズに復帰した有原航平投手の入団会見が１３日に開かれました。背番号は、有原投手が数字の大きい番号を希望し