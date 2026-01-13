グーグルのロゴ＝2024年1月、米ラスベガス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米グーグルは12日、競合のアップルと、生成人工知能（AI）分野で数年間の戦略的提携を結んだと発表した。米メディアによると、アップルはAI機能の根幹を成す次世代の基盤技術にグーグルの「ジェミニ」を採用する。音声アシスタント「Siri（シリ）」を刷新し、より個人に最適化した機能を年内に提供するとみられる。グーグルの声明によると、ア