岐阜県の南東端部に位置する恵那市の一部である岩村町は、岩村城跡をはじめ、重要伝統的建造物群保存地区に選定された歴史の町並み（岩村本通り・城下町）や数多くの旧跡を有する、情緒あふれる史跡観光の町です。東西1.3kmの古い町並み周辺には、当時の面影を残す商家や旧家、なまこ壁、枡形や町の中を流れる疎水などが今も佇んでいます。岩村本通りには、恵那市指定文化財に指定されている「江戸城下町の館 勝川家」「浅見家」「