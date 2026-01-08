8日午前、山梨県の大月市と上野原市にまたがる「扇山」で山林火災が発生しました。警察や消防によりますと、8日午前10時45分ごろ、大月市と上野原市をまたがる「扇山」の中腹で「煙がみえる」などと、ふもとに住む人から通報がありました。火元は近くの集落から1キロほど離れた扇山の登山道周辺とみられています。現在、複数のヘリコプターが散水を行っているほか、消防隊員が山を登って現場の対応にあたっています。