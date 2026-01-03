正月の「箱根駅伝」で活躍した留学生ランナーはその後、どのような道を歩むのか。ノンフィクションライターの泉秀一氏は「留学生ランナーの多くはケニア人だ。彼らは“3つのルート”から成功を模索する」という――。※本稿は、泉秀一『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）の一部を再編集したものです。■ケニアが抱える都市部と農村部の格差問題ケニアと聞いて、どんなイメージを抱くだろうか。